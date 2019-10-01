Новости Украины

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Погода в Украине: из-за сильного ветра в аэропорту Одессы задерживают и отменяют рейсы. Фото: Главред

Погода в Украине: из-за сильного ветра в аэропорту Одессы задерживают и отменяют рейсы

1 окт 2019, 13:16
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Непогода в Украине внесла свои коррективы в работу аэропорта в Одессе. Здесь два рейса были отменены, а еще четыре самолета были вынуждены изменить место посадки.

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В аэропорту «Одесса» из-за порывистого южного ветра отменили два утренних рейса из Киева. Кроме того, три борта отправили в аэропорты Кишинева и Киева, сообщают УНН со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Известно, что в Киев развернули самолет Boeing 737 латвийской авиакомпании AirBaltic, рейсом из Риги. Также с проблемами столкнулись рейсы Стамбул-Одесса авиаперевозчика Turkish Airlines, которые пошли на посадку в столицу Молдовы.

По состоянию на 11.30 на посадку в аэропорт «Борисполь» в Киев пошел борт рейсом Шарм-эль-Шейх — Одесса.

На онлайн-табло аэропорта в Одессе как минимум четыре рейса задерживаются на неопределенное время.

Накануне синоптики предупреждали о непогоде в ряде регионов Украины. Они прогнозировали на утро сегодняшнего дня порывы ветра 15−20 м/с. Также синоптики предупреждали о грозе ночью 1 октября.​


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