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Госбюджет Рада рассмотрит 18 октября. Фото: slovoidilo.ua

Госбюджет-2020: стало известно, когда Рада рассмотрит важный законопроект (ВИДЕО)

1 окт 2019, 12:51
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Верховная Рада Украины планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год 18 октября 2019 года.

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Проект документа в Раде представили 20 сентября. Народные избранники должны подать свои предложения до 1 октября, а бюджетный комитет должен проработать их до 15 октября. Об этом сегодня заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета, которое транслировали украинские СМИ.

И в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2020 год ориентировочно будет вынесен для рассмотрения Верховной Радой Украины 18 октября, — отметил Разумков.

Напомним, 20 сентября проект государственного бюджета на 2020 год в парламенте представляла министр финансов Оксана Маркарова. В проекте на национальную безопасность и оборону заложено 245,8 млрд грн, или 5,4% ВВП. В смете в составе специального фонда государственного бюджета создан государственный дорожный фонд (69,6 млрд грн). Всего же на ремонт и строительство дорог запланировано 74 млрд грн., это на 19,3 млрд больше, чем в 2019 году.

Маркарова сообщила, что проект бюджета базируется на макропрогнозах, которые в мае сделал предыдущий состав Кабмина. Они предусматривают рост ВВП в 2020 году на уровне 3,3%.

Источник: Ракурс


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