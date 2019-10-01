Держбюджет Рада розгляне 18 жовтня. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n127518-derjbudjet-2020-stalo-vidomo-koly-rada-rozglyane-vajlyvyy-zakonoproekt-video.html

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Верховна Рада України незабаром планує розглянути у першому читанні законопроект про державний бюджет України на 2020 рік 18 жовтня 2019 року.

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Проект документу в Раді представили 20 вересня. Народні обранці мають подати до нього свої пропозиції до 1 жовтня, а бюджетний комітет повинен опрацювати їх до 15 жовтня. Про це сьогодні заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради, яке транслювали українські ЗМІ.

І в першому читанні законопроект про державний бюджет на 2020 рік орієнтовно буде винесений для розгляду Верховною Радою України 18 жовтня, — зазначив Разумков.

Нагадаємо, 20 вересня проект державного бюджету на 2020 рік в парламенті представляла міністр фінансів Оксана Маркарова. У проекті на національну безпеку і оборону закладено 245,8 млрд грн або 5,4% ВВП. У кошторисі в складі спеціального фонду державного бюджету створений державний дорожній фонд (69,6 млрд грн). Всього ж на ремонт і будівництво доріг заплановано 74 млрд грн., це на 19,3 млрд більше, ніж у 2019 році.

Маркарова повідомила, що проект бюджету базується на макропрогнозах, які у травні зробив попередній склад Кабміну. Вони передбачають зростання ВВП у 2020 році на рівні 3,3%.