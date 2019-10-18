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Ракурс
Дело Олега Гладковского рассматривает суд. Фото: ТСН

Дело Гладковского: суд избирает меру пресечения экс-чиновнику СНБО (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 окт 2019, 21:00
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Бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому 18 октября избирает меру пресечения Высший антикоррупционный суд.

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Ранее Гладковскому сообщили о подозрении в нарушении двух статей УК (ч. 2 ст. 364 и ст. 366−1). Бывшему чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов. По данным следствия, экс-заместитель секретаря СНБО использовал свои полномочия для получения неправомерной выгоды.

Напомним, НАБУ задержало Гладковского 17 октября при попытке выезда из страны. В бюро заявили, что бывший чиновник хотел покинуть Украину.

В корпорации «Богдан» заверили, что президент компании не планировал выезжать из Украины, а должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель. Сам экс-чиновник заявил, что объявляет голодовку в знак протеста против своего задержания.

Источник: Ракурс


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