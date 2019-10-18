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Ракурс
«Троещинского маньяка» отправили в психушку. Фото: Цензон.НЕТ

Суд отправил «троещинского маньяка» в психбольницу (ФОТО)

18 окт 2019, 20:39
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Днепровский районный суд города Киева 18 октября избрал меру пресечения в так называемому троещинскому маньяку.

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Служители Фемиды решили поместить задержанного в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение. Такую меру пресечения просила избрать Киевская местная прокуратура № 4. Об сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Сегодня злоумышленнику, который совершил серию нападений на граждан в Днепровском районе столицы, объявлено подозрение по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Следователи прокуратуры установили, что задержанный был причастен к двум нападениям. Всего было совершено пять нападений, в том числе одно со смертельным исходом. Следствие собирает доказательства вероятной причастности подозреваемого к другим эпизодам.

Киевскому маньяку избрали меру пресечения. Фото: прокуратура Києва

Напомним, 18 октября полиция задержала мужчину, который совершал нападения на прохожих с ножом. Подозреваемым оказался ранее судимый за два убийства местный житель, 1975 года рождения. Совсем недавно его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения.

Источник: Ракурс


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