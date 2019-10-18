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«Троєщинського маніяка» відправили до психлікарні. Фото: Цензор.НЕТ

Суд відправив «троєщинського маніяка» до психлікарні (ФОТО)

18 жов 2019, 20:39
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Дніпровський районний суд міста Києва 18 жовтня обрав запобіжний захід так званому троєщинському маніяку.

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Служителі Феміди вирішили помістити затриманого до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку. Такий запобіжний захід просила обрати Київська місцева прокуратура № 4. Про сьогодні повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Сьогодні зловмиснику, який скоїв серію нападів на громадян у Дніпровському районі столиці, оголошено підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Слідчі прокуратури встановили, що затриманий був причетний до двох нападів. Всього було вчинено п’ять нападів, у тому числі один зі смертельними наслідками. Наразі слідство збирає докази ймовірної причетності підозрюваного до інших епізодів.

Київському маніяку обрали запобіжний захід. Фото: прокуратура Києва

Нагадаємо, 18 жовтня поліція затримала чоловіка, який здійснював напади на перехожих з ножем. Підозрюваним виявився раніше судимий за два вбивства місцевий житель, 1975 року народження. Зовсім недавно його виписали з психоневрологічного диспансеру, де він проходив курс лікування.

Джерело: Ракурс


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