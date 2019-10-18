Місія МВФ прибуде в Україну за два тижні. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n128282-misiya-mvf-povernetsya-v-ukrayinu-protyagom-nayblyjchyh-tyjniv-mylovanov.html

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Міжнародний валютний фонд протягом найближчих тижнів відправить в Україну свою місію.

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Директор європейського департаменту МВФ Пол Томпсон вже підтвердив повернення місії МВФ в Україну. Про це 18 жовтня повідомила міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на власній сторінці у Facebook.

Продовжуємо активну співпрацю для вироблення політик, спрямованих на утримання макроекономічної стабільності, прорив у структурних реформах та суттєве посилення потенціалу вітчизняної економіки, — зазначив міністр.

Томпсон відзначив, що останнім часом Україна досягла значного прогресу в досягненні макростабільності й наголосив на тому, що попередні дві програми були досить успішними. За його словами, наразі тривають дискусії з Кабінетом міністрів України.

Нагадаємо, 26 вересня місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні. Під час роботи цієї місії не вдалося досягти домовленості щодо нової програми кредитування України з боку МВФ. Причиною стала ситуація довкола «ПриватБанку», держбюджету та можливої зміни керівництва Національного банку України.

Згодом глава місії ван Рон Роден заявив, що розпочалося обговорення нової трирічного угоди про розширене фінансування EFF для України.