Миссия МВФ прибудет в Украину через две недели. Фото: ua.news

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Международный валютный фонд в течение ближайших недель отправит в Украину свою миссию.

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Директор европейского департамента МВФ Пол Томпсон уже подтвердил возвращение миссии МВФ в Украину. Об этом 18 октября сообщила министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на собственной странице в Facebook.

Продолжаем активное сотрудничество для выработки политик, направленных на поддержание макроэкономической стабильности, прорыва в структурных реформах и существенного усиления потенциала отечественной экономики, — отметил министр.

Томпсон отметил, что в последнее время Украина достигла значительного прогресса в достижении макростабильности и отметил, что предыдущие две программы были достаточно успешными. По его словам, сейчас продолжаются дискуссии с Кабинетом министров Украины.

Напомним, 26 сентября миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине. Во время работы этой миссии не удалось достичь договоренности относительно новой программы кредитования Украины со стороны МВФ. Причиной стала ситуация вокруг «ПриватБанка», госбюджета и возможной смены руководства Национального банка Украины.

Впоследствии глава миссии Рон ван Роден заявил, что началось обсуждение нового трехлетнего соглашения о расширенном финансирования EFF для Украины.