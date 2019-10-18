Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Миссия МВФ прибудет в Украину через две недели. Фото: ua.news

Миссия МВФ вернется в Украину в течение ближайших недель — Милованов

18 окт 2019, 20:08
999

Международный валютный фонд в течение ближайших недель отправит в Украину свою миссию.

Loading...

Директор европейского департамента МВФ Пол Томпсон уже подтвердил возвращение миссии МВФ в Украину. Об этом 18 октября сообщила министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на собственной странице в Facebook.

Продолжаем активное сотрудничество для выработки политик, направленных на поддержание макроэкономической стабильности, прорыва в структурных реформах и существенного усиления потенциала отечественной экономики, — отметил министр.

Томпсон отметил, что в последнее время Украина достигла значительного прогресса в достижении макростабильности и отметил, что предыдущие две программы были достаточно успешными. По его словам, сейчас продолжаются дискуссии с Кабинетом министров Украины.

Напомним, 26 сентября миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине. Во время работы этой миссии не удалось достичь договоренности относительно новой программы кредитования Украины со стороны МВФ. Причиной стала ситуация вокруг «ПриватБанка», госбюджета и возможной смены руководства Национального банка Украины.

Впоследствии глава миссии Рон ван Роден заявил, что началось обсуждение нового трехлетнего соглашения о расширенном финансирования EFF для Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Рекордные морозы и невиданные снегопады: синоптики предупредили об экстремальной зиме в Украине

Нынешняя зима ошеломит украинцев своими прихотями. Ожидаются как дожди и плюсовая температура, так и сильные морозы и снегопады. В январе-феврале температура упадет до предельного минимума

Погода
19:34
Новости партнеров
Загрузка...