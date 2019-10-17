Олег Гладковский объявил голодовку. Фото: sbu.ua

https://racurs.ua/n128233-zaderjannyy-gladkovskiy-v-znak-protesta-obyavil-golodovku.html

Ракурс

Олег Гладковский, экс-первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, сегодня объявил голодовку в знак протеста против своего задержания.

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Бывший чиновник называет задержание незаконным и уверяет, что никаких ограничений на выезд за границу никогда не было. Гладковский уверяет, что повестки с вызовами на допрос или проведение следственных действий ему не направлялись. Об этом говорится в заявлении пресс-службы корпорации «Богдан».

Я все время сотрудничал с детективами НАБУ предоставляя показания и необходимые пояснения. За последние полгода, когда я вернулся в корпорацию «Богдан», я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину, — заявил он.

Напомним, 17 октября Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. В НАБУ заявили, что экс-чиновник пытался выехать из страны и добавили, что его подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Впоследствии в корпорации «Богдан» заявили, что Гладковский не планировал выезжать из Украины, а должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель. Его задержание в корпорации расценивают как «ручное управление силовыми ведомствами».