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Олег Гладковский. Фото: ВВС

«Планировал лететь на автовыставку»: у Гладковского опровергли попытку уехать из страны

17 окт 2019, 15:46
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Олег Гладковский, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны и нынешний президент корпорации «Богдан», не планировал выезжать из Украины.

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Гладковский должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель. Его задержание в корпорации расценивают как «ручное управление силовыми ведомствами». Об этом 17 октября сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на корпорацию «Богдан».

Все это задержание — не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент Автомобильной корпорации «Богдан» сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами. Поэтому такие действия не имеют ничего общего с правосудием, — отметили в пресс-службе.

Также в «Богдане» заверили, что Олег Гладковский не фигурирует ни в одном уголовном производстве.

Напомним, 17 октября Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. В НАБУ заявили, что экс-чиновник пытался выехать из страны и добавили, что его подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Ранее сообщалось, что Гладковского уволили с должности после расследования журналистов Bihus.Info о коррупции в оборонной сфере. Тогдашний президент Петр Порошенко назвал назначение Гладковского на должность в СНБО кадровой ошибкой.


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