Олег Гладковський. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n128217-planuvav-letity-na-avtovystavku-u-gladkovskogo-zaperechyly-sprobu-vyyihaty-z-krayiny.html

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Олег Гладковський, колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони й нинішній президент корпорації «Богдан», не планував виїжджати з України.

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Гладковський повинен був вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 в Брюссель. Його затримання у корпорації розцінюють як «ручне керування силовими відомствами». Про це 17 жовтня повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на корпорацію «Богдан».

Все це затримання — не більше ніж інсинуації і спроба створити картинку для телебачення. Гладковський як президент Автомобільної корпорації «Богдан» сьогодні мав вилетіти на відкриття автовиставки до Брюсселя, на яку був офіційно запрошений організаторами. Тому такі дії не мають нічого спільного з правосуддям, — зазначили в прес-службі.

Також у «Богдані» запевнили, що Олег Гладковський не фігурує в жодному кримінальному провадженні.

Нагадаємо, 17 жовтня Національне антикорупційне бюро затримало колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського. У НАБУ заявили, що екс-посадовець намагався виїхати з країни та додали, що його підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Раніше повідомлялося, що Гладковського звільнили з посади після розслідування журналістів Bihus.Info про корупцію в оборонній сфері. Тодішній президент Петро Порошенко назвав призначення Гладковського на посаду в РНБО кадровою помилкою.