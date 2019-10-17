Олег Гладковський оголосив голодування. Фото: sbu.ua

https://racurs.ua/ua/n128233-zatrymanyy-gladkovskyy-na-znak-protestu-ogolosyv-goloduvannya.html

Ракурс

Олег Гладковський, екс-перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони, сьогодні оголосив голодування в знак протесту свого затримання.

Loading...

Колишній високопосадовець називає затримання незаконним й запевняє, що жодних обмежень на виїзд за кордон ніколи не було. Гладковський запевняє, що повісток із викликами на допит чи проведення слідчих дій не надсилалось. Про це йдеться в заяві прес-служби корпорації «Богдан».

Я весь час співпрацював із детективами НАБУ надаючи свідчення та необхідні пояснення. За останні півроку, відколи я повернувся до корпорації «Богдан», я десятки разів вилітав за кордон для участі у перемовинах із бізнес-партнерами і завжди повертався в Україну, — заявив він.

Нагадаємо, 17 жовтня Національне антикорупційне бюро затримало колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського. У НАБУ заявили, що екс-посадовець намагався виїхати з країни та додали, що його підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Згодом у корпорації «Богдан» заявили, що Гладковський не планував виїжджати з України, а повинен був вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 в Брюссель. Його затримання у корпорації розцінюють як «ручне керування силовими відомствами».