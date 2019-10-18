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Ракурс
Справу Олега Гладковського розглядає суд. Фото: ТСН

Справа Гладковського: суд обирає запобіжний захід екс-посадовцю РНБО (ТРАНСЛЯЦІЯ)

18 жов 2019, 21:00
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Колишньму першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олегу Гладковському 18 жовтня обирає запобіжний захід Вищий антикорупційний суд.

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Раніше Гладковскому повідомили про підозру у порушенні двох статей ККУ (ч. 2 ст. 364 та ст. 366−1). Колишньому чиновнику інкримінують зловживання службовим становищем та недекларування доходів. За даними слідства, екс-заступник секретаря РНБО використовував свої повноваження для одержання неправомірної вигоди.

Нагадаємо, НАБУ затримало Гладковського 17 жовтня при спробі виїзду з країни. В бюро заявили, що колишній високопосадовець хотів покинути Україну.

У корпорації «Богдан» запевнили, що президент компанії не планував виїжджати з України, а повинен був вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 в Брюссель. Сам екс-посадовець заявив, що оголошує голодування в знак протесту свого затримання.

Джерело: Ракурс


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