ВРУ одобрила госбюджет на 2020 год. Фото: galinfo.com.ua

https://racurs.ua/n128288-glavnye-novosti-za-18-oktyabrya-rada-predvaritelno-odobrila-gosbudjet-gladkovskomu-obyavili.html

Ракурс

Сегодня Верховная Рада рассмотрела в первом чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год. Народные избранники 255 голосами поддержали проект закона, который предложила министр финансов Оксана Маркарова. Документ базируется на макропрогнозах, которые в мае сделал предыдущий состав Кабмина.

Loading...

Киевский апелляционный суд 18 октября рассмотрел апелляцию на арест бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Адвокат подал апелляционную жалобу на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева о содержании Пашинского под стражей. Сегодня Фемида оставила прежнее решение без изменений — экс-нардеп останется в СИЗО до 4 декабря 2019 года без права внесения залога.

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики сегодня провел заседание, по результатам которого принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу один из основных законопроектов, который касается земельной реформы. Речь идет о проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект подала провластная фракция «Слуга народа».

Глава САП Назад Холодницкий 18 октября объявил подозрения бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных данных (ч. 2 ст. 364 и ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

В НАК «Нафтогаз Украины» пообещали предъявить российскому «Газпрому» иск на 11 млрд долл. В компании уверены, что деньги российской стороны могут стать компенсацией в случае прекращения транзита через Украину.

В Международном валютном фонде заявили, что Украина достигла значительного прогресса в достижении макростабильности и анонсировали возвращение миссии МВФ в Киев. Ожидается, что представители фонда прибудут в Украину в ближайшие недели.