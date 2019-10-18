Госбюджет на 2020 год предварительно одобрили в Раде, фото — "Радио Свобода"

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Ракурс

Государственный бюджет на 2020 год предварительно одобрили 18 октября в Верховной Раде. За такое решение в сессионном зале проголосовали 255 депутатов.

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Бюджет поступил в парламент 15 сентября, 20 сентября его заслушали в Раде, а 16 октября профильный комитет принял решение рекомендовать парламенту принять проект постановления «О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год». Комитет направил на рассмотрение парламента таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы в законопроект и проект бюджетных выводов.

Документом предусматриваются доходы государственного бюджета на 2020 год в сумме 1079 млрд грн, в том числе общего фонда — 962,7 млрд грн, расходы — в сумме 1170 млрд грн. Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга — 145,2 млрд грн, погашение государственного долга — 292,9 млрд грн.

Госбюджет на 2020 год предусматривает рост минимальной заработной платы до 4 тыс. 723 грн. Согласно оценкам Минэкономики (сделанными в августе 2019 года), рост реального ВВП по итогам года ожидается на уровне 3,0%. По версии правительства ключевыми драйверами развития будут выступать внутренний потребительский и инвестиционный спрос.

В 2020 году ожидается замедление потребительской инфляции до 7,4%, а также замедление роста как экспорта товаров и услуг, так и импорта.

Напомним, 20 сентября проект государственного бюджета на 2020 год в парламенте представляла министр финансов Оксана Маркарова. В проекте на национальную безопасность и оборону заложено 245,8 млрд грн или 5,4% ВВП. В бюджете создан государственный дорожный фонд (69,6 млрд грн). Всего же на ремонт и строительство дорог выделят 74 млрд грн., это на 19,3 млрд больше, чем в 2019 году.