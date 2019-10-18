Держбюджет на 2020 рік попередньо схвалили у Раді, фото — "Радіо Свобода"

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Ракурс

Державний бюджет на 2020 рік попередньо схвалили 18 жовтня у Верховній Раді.

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За таке рішення у сесійній залі проголосували 255 депутатів.

Бюджет надійшов до парламенту 15 вересня, 20 вересня його заслухали в Раді, а 16 жовтня профільний комітет ухвалив рішення рекомендувати Раді ухвалити проект постанови «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про державний бюджет України на 2020 рік». Комітет направив на розгляд парламенту таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту і проект бюджетних висновків.

Документом передбачаються доходи державного бюджету на 2020 рік у сумі 1079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду — 962,7 млрд грн, видатки — у сумі 1170 млрд грн. Платежі за державним боргом у 2020 році становитимуть близько 438,1 млрд грн, з яких обслуговування державного боргу — 145,2 млрд грн, погашення державного боргу — 292,9 млрд грн.

Держбюджет на 2020 рік передбачає зростання мінімальної заробітної плати до 4 тис. 723 грн.

У 2020 році очікується уповільнення споживчої інфляції до 7,4%, але й уповільнення зростання як експорту товарів та послуг, так і імпорту.

З огляду на укріплення обмінного курсу гривні до долара у перші вісім місяців 2019 року, за результатами року очікується міцніший курс, ніж було враховано в бюджеті на 2019 рік. В уряді вважають, що це негативно позначається на доходах бюджету від оподаткування зовнішньоекономічних операцій.

Нагадаємо, 20 вересня проект державного бюджету на 2020 рік в парламенті представляла міністр фінансів Оксана Маркарова. У проекті на національну безпеку і оборону закладено 245,8 млрд грн або 5,4% ВВП. У кошторисі в складі спеціального фонду державного бюджету створений державний дорожній фонд (69,6 млрд грн). Всього ж на ремонт і будівництво доріг заплановано 74 млрд грн., це на 19,3 млрд більше, ніж у 2019 році.