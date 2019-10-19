Украинец Гвоздик потерпел первое поражение и лишился чемпионского пояса. Фото: Twitter

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Ракурс

Александр Гвоздик, бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе, проиграл обладателю титула IBF из России Артуру Бетербиеву в бою, который минувшей ночью прошел в американской Филадельфии.

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Решающим стал десятый раунд, в котором россиянин включил максимальную скорость и три раза отправлял украинского боксера в нокдаун. Когда Гвоздик третий раз встал на колено, рефери засчитал технический нокаут.

Таким образом, Гвоздик потерпел первое поражение в карьере и лишился титул чемпиона мира по версии WBC, который теперь принадлежит Бетербиеву. В свою очередь россиянин добыл 15 победу подряд. Интересно, что все они были добыты досрочно.

Отметим, что к моменту остановки поединка Гвоздик был впереди по очкам у двух судей из трех: 87:83, 86:85 и 83:87.

Напомним, что Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе профессионального бокса, победив в поединке против 38-летнего американца Чазза Виззерспуна.​