Дело Гладковского: Антикоррупционный суд арестовал подозреваемого до 15 декабря с залогом в 10 млн грн, фото — Слово и дело

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Антикоррупционный суд 19 октября арестовал бывшего первого заместителя СНБО Олега Гладковского на два месяца с правом внесения залога в 10 млн грн.

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Сегодня в Высшем антикоррупционном суде рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения Гладковскому. Экс-чиновник будет находиться в СИЗО до 15 декабря, если к этому времени за него не внесут залог. Таким образом, ходатайство прокурора удовлетворено частично.

Вчера Олега Гладковского перевезли в Национальное антикоррупционного бюро расследований для вручения ему подозрения. Сегодня во время судебного заседания стало известно, что бывшего заместителя секретаря СНБО готовы взять на поруки два депутата от фракции «Европейской солидарности».

Напомним, НАБУ задержало Гладковского 17 октября. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов. По данным следствия, экс-заместитель секретаря СНБО использовал свои полномочия для получения неправомерной выгоды. Вчера он объявил голодовку.