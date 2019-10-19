Дело Гладковского: НАБУ провело с арестованным две следственные действия за восемь месяцев, фото — "5 канал"

https://racurs.ua/n128305-nabu-provelo-s-gladkovskim-dva-sledstvennye-deystviya-za-vosem-mesyacev-advokat.html

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В течение восьми месяцев 2019 года Национальное антикоррупционное бюро провело с Олегом Гладковским только два следственные действия.

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О такой интенсивности следствия рассказал сегодня адвокат бывшего первого заместителя секретаря СНБО Руслан Волынец. Гладковского сегодня арестовал на два месяца Высший антикоррупционный суд, выбирая ему меру пресечения.

Адвокат заявил также, что в последний раз Гладковский выезжал за границу в начале октября и был готов передать в суд загранпаспорта, сообщается в трансляции заседания ВАКС. Кроме того, после увольнения из СНБО Гладковский более десяти раз находился за границей.

Волынец также отметил, что следствие почему-то ходатайствовало в суде об аресте его клиента на три месяца, хотя закон позволяет только на 60 суток.

Ранее Волынец заявлял, что задержание бывшего первого заместителя секретаря СНБО имеет скорее не юридические, а политические основания.

Арест нужен для того, чтобы переакцентировать общество и общественность на те вопросы, которые сейчас беспокоят общество. Мы понимаем и «формулу Штайнмайера», и реакцию общества на эти события, — заявил Волынец в суде журналистам.

Напомним, сегодня Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского до 15 декабря с правом выйти под залог в 10,6 млн грн. НАБУ задержало Гладковского 17 октября. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов. По данным следствия, экс-заместитель секретаря СНБО использовал свои полномочия для получения неправомерной выгоды. Вчера он объявил голодовку.