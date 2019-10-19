Ув'язнення Сенцова: бранець Кремля розповів, як врятував щоденник про голодування в російській тюрмі, фото — УП

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Ракурс

Колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов розповів, як йому вдалося врятувати щоденник про голодування в російській тюрмі.

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Український режисер та письменник поділився спогадами про перебування у колонії в Лабитнангі 18 жовтня під час виступу на найбільшій книжковій ярмарці у світі — Frankfurter Buchmesse. Сенцов розповів, що не планує писати книгу чи знімати кіно про досвід ув’язнення в Росії, повідомляє «Українська правда».

Тюрма — нецікаве місце. Важко людині, яка там не була, розказати, як було насправді, — розповів Олег.

Водночас він має намір опублікувати збірку оповідань про людей, з якими він зустрічався в ув’язненні, а також щоденник, який Сенцов таємно вів під час голодування. Політв’язень Путіна вів записи з третього дня голодування.

Я був під постійним контролем, в тому числі відеокамер. У мене щодня відбувалися обшуки: мене і моїх речей. Тому цей щоденник було важко зберегти. Він був між інших рукописів, тому під час обшуків вони не могли його виявити, — розповів Сенцов.

Він вважає, що дуже ризикував, бо писав те, що відбувалося в тюрмі і такі речі «тюремникам не сподобалися б». Сенцов припустив, що якби щоденник знайшли, то забрали б й інші рукописи.

Коли на кону життя — все або нічого — я вирішив, що буду писати. Бо з’являються думки, щоденник допомагав. Щодня писав, що зі мною відбувається. Мені він допомагав триматися, — пояснив режисер, який на початку вересня опинився в переліку осіб, яких Росія обміняла на затриманих в Україні злочинців.

Сенцов сподівається, що у 2020 році щоденник опублікують. Він також розповів відвідувачам Франкфуртського ярмарку, що за гратами прочитав кількасот книг — одну-дві за тиждень.

Тюремна бібліотека нічим не відрізняється від звичайної: маленька, книжки старі, і туди ходять люди в робі, — пригадав Сенцов.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що український режисер звернувся в Гаазький трибунал із скаргою на тортури з боку співробітників російської Федеральної служби безпеки.