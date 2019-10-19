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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 20 жовтня: тепле «бабине літо» зігріє вікенд (КАРТА)

19 жов 2019, 19:50
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Погода в Україні у неділю, 20 жовтня буде сухою та сонячною, істотних опадів не обіцяють.

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Вночі температура повітря погріється до 8−13° тепла. Вдень синоптики прогнозують 17−24° тепла. Вітер очікується південний на заході та південно-східний на сході та півдні країни, 3−8 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 20 жовтня очікується тепла та сонячна, без істотних опадів. Температура повітря вночі 7−9° тепла, а вдень 20−22° вище нуля.

У Львові в неділю буде сухо та сонячно. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11° тепла, вдень 22−24° вище нуля за Цельсієм.

В Одесі буде справжня курортна температура. Вночі температура повітря 9−11° тепла, вдень повітря прогріється до 18−20° тепла.

У Дніпрі найближчої доби мешканців обласного центру радуватиме хороша погода. Вночі температура повітря прогріється до 6−8° тепла, а вдень очікується 19−21° вище нуля.

У Харкові у вихідний день синоптики спрогнозували сонце та тепло. Вночі температура повітря 6−8° тепла, вдень 19−21° вище нуля.

У Карпатах 20 жовтня Гідрометцентр обіцяв тепло та сонце. Температура повітря вночі очікувалася 9−11° тепла, вдень 22−24° вище нуля.

Погода в Україні на 20 жовтня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 20 жовтня очікується відносно спокійна. Невеликі збурення прогнозуються уранці та увечері.

Геомагнітна обстановка в Україні 20 жовтня, скріншот gismeteo

Раніше «Ракурс» повідомляв, що зима в Україні цього року прогнозується екстремальна, на українців очікують найсильніші за останні 30 років снігопади та морози. При цьому взимку прогнозують дощі та плюсову погоду. Холоди ж на території нашої держави принесуть вітри з Сибіру. В січні-лютому 2020 року температура впаде до граничного мінімуму.

Джерело: Ракурс


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