Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 21 жовтня буде сонячною та теплою, істотних опадів синоптики не обіцяють.

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Температура повітря вночі 5−12° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 18−24° тепла. Вітер очікується південний та південно-західний 3−8 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 20 жовтня очікується тепла та сонячна, без істотних опадів. Температура повітря вночі 7−9° тепла, а вдень 20−22° вище нуля.

У Львові в понеділок буде сухо та сонячно. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10° тепла, вдень 22−24° вище нуля за Цельсієм.

В Одесі завтра буде сонячно та тепло. Вночі температура повітря 10−12° тепла, вдень повітря прогріється до 17−19° тепла.

У Дніпрі найближчої доби істотних опадів синоптики не обіцяють. Вночі температура повітря прогріється до 6−8° тепла, а вдень очікується 19−21° вище нуля.

У Харкові в перший робочий день тижня Гідрометцентр спрогнозував сонце та тепло. Вночі температура повітря 5−7° тепла, вдень 19−21° вище нуля.

У Карпатах 21 жовтня очікується безхмарна погода. Температура повітря вночі очікувалася 6−10° тепла, вдень 22−24° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 21 жовтня очікується відносно спокійна. Невеликі збурення прогнозували впродовж доби.

Нагадаємо, 20 жовтня погоду в Україні очікувалася суха та сонячна, істотних опадів не обіцяють. Вдень синоптики прогнозують 17−24° тепла, а вітер очікується південний на заході та південно-східний на сході та півдні країни, 3−8 м/с.