Прорив дамби під Красноярськом. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n128324-proryv-damby-v-krasnoyarskomu-krayi-rf-stala-vidoma-prychyna-podiyi-video.html

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Прорив дамби в Красноярському краї Російської Федерації міг статися внаслідок порушення технології при проведенні золотодобувних робіт.

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Правоохоронці затримали за фактом події трьох осіб: директора золотодобувного підприємства «Сисим», начальника та майстра ділянки артілі. Були проведені обшуки в офісі компанії, вилучена документація та комп’ютерна техніка. Про це 20 жовтня повідомляє ТАСС із посиланням на Слідчий комітет Росії.

Російські ЗМІ повідомили, що після прориву дамби міг статися витік ртуті. За словами міністра екології Красноярського краю Павла Корчашкіна, фахівці Росприроднагляду вже взяли проби на місці НП.

Як відомо, хвиля, що прорвала дамбу, досягала у висоту чотирьох-п'яти метрів і являла собою селевий потік глини, каменів і бруду. Загинули 15 людей, 16 постраждали, шестеро вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня в Красноярському краї Російської Федерації стався прорив греблі технологічної водойми золотодобувної артілі. Греблю прорвало в районі населеного пункту Щетинкино на річці Сейба, селище золотошукачів було затоплене.