Прорыв дамбы под Красноярском. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n128324-proryv-damby-v-krasnoyarskom-krae-rf-stala-izvestna-prichina-sobytiya-video.html

Ракурс

Прорыв дамбы в Красноярском крае Российской Федерации мог произойти в результате нарушения технологии при проведении золотодобывающих работ.

Loading...

Правоохранители задержали по факту происшествия трех человек: директора золотодобывающего предприятия «Сисим», начальника и мастера участка артели. Были проведены обыски в офисе компании, изъята документация и компьютерная техника. Об этом 20 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

Российские СМИ сообщили, что после прорыва дамбы могла произойти утечка ртути. По словам министра экологии Красноярского края Павла Корчашкина, специалисты Росприроднадзора уже взяли пробы на месте ЧП.

Как известно, волна, что прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Погибли 15 человек, 16 пострадали, шесть числятся пропавшими без вести.

Напомним, в ночь на 19 октября в Красноярском крае Российской Федерации произошел прорыв плотины технологического водоема золотодобывающей артели. Плотину прорвало в районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба, поселок золотоискателей был затоплен.