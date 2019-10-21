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Зеленський підписав закон про рейдерство. Фото: president.gov.ua

Зеленський погодив закон щодо протидії рейдерству

21 жов 2019, 15:30
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Володимир Зеленський, президент України, 21 жовтня підписав законопроект № 1056−1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності».

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Документ, який спрямований на боротьбу з рейдерством, 18 жовтня підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Сьогодні його погодив глава держави. Про це свідчать дані на веб-сторінці українського парламенту.

Законопроект передбачає запровадження обов’язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав і запровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав. Передбачається й підвищення відповідальності за порушення відповідних реєстраційних процедур.

Нагадаємо, 12 вересня Верховна Рада підтримала, а 3 жовтня схвалила в другому читанні законопроект 1056−1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності», покликаний унеможливити роботу «чорних» нотаріусів і «чорних» реєстраторів.

Ще 22 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про заходи щодо протидії рейдерству», у який входить набір інструментів для захисту власників бізнесу та протидії позбавленню їх майнових прав. Передбачалася розробка законопроекту, який внесе зміни у законодавстві і позбавить рейдерів можливості відбирати нерухомість та знищувати бізнес.

Джерело: Ракурс


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Зеленський погодив закон щодо протидії рейдерству

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