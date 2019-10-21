Олег Гладковский. Фото: DT.ua

https://racurs.ua/n128349-za-olega-gladkovskogo-vnesli-zalog.html

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За бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского внесли залог в размере 10 млн грн.

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Залог внесла семья Гладковского. Сейчас идет процесс оформления документов, а сам фигурант уголовного производства находится в следственном изоляторе. Об этом сообщалось в эфире канала «112 Украина».

Напомним, 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 млн грн. Гладковского подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларирование недостоверных данных (ч. 2 ст. 364 и ст. 366 Уголовного кодекса Украины). В ведомстве заявили, что в результате действий Гладковского государству был нанесен ущерб на более 10,6 млн грн. Кроме того, экс-чиновник не задекларировал доходы жены от сдачи недвижимости в Киеве в 2016—2018 годах в сумме 164,5 тыс. долл.

Национальное антикоррупционное бюро 17 октября задержало при попытке выезда из страны экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. В бюро заявили, что бывший чиновник хотел покинуть Украину.

В корпорации «Богдан» заверили, что Гладковский не планировал выезжать из Украины, а должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель. Сам экс-чиновник заявил, что объявляет голодовку в знак протеста против своего задержания.