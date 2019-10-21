Российское электромагнитное ружье REX 1. Фото: РБК

https://racurs.ua/n128347-rossiya-perepravila-na-donbass-opasnoe-elektromagnitnoe-orujie-volontery.html

Ракурс

Электромагнитное оружие для сбития беспилотников российским боевикам переправила Россия.

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Электромагнитные ружья могут подавлять сигнал навигации и связи беспилотника. Дрон либо вынужден садиться, либо притягивается к лицу, обладающему этим ружьем. За последний месяц на передовой таким образом были потеряны четыре украинских БПЛА. Об этом фонд «Вернись живым» сообщил 21 октября на собственной странице в Facebook.

За эти годы война на Востоке Украины стала более технологичной и не ограничивается только железными «подарками» со стороны террористов, — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что со времени российской агрессии на Донбассе было передано 100 коптеров. Стоимость одного дрона DJI Mavic 2 Zoom составляет около 33 тыс. грн.

Напомним, в марте 2019 года прошли испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 (Байрактар), которые поставлены на вооружение Вооруженных сил Украины.