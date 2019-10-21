Російська електромагнітна рушниця REX 1. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128347-rosiya-perepravyla-na-donbas-nebezpechnu-elektromagnitnu-zbrou-volontery.html

Ракурс

Електромагнітну зброю для збиття безпілотників російським бойовикам переправила Росія.

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Електромагнітні рушниці можуть придушувати сигнал навігації та зв’язку безпілотника. Дрон або змушений сідати, або притягується до особи, яка володіє цією рушницею. За останній місяць на передовій таким чином були втрачені чотири українських БПЛА. Про це фонд «Повернись живим» повідомив 21 жовтня на власній сторінці у Facebook.

За ці роки війна на Сході України стала більш технологічною і не обмежується лише залізними «подарунками» з боку терористів, — йдеться в повідомленні.

У фонді відзначили, що з часу російської агресії на Донбасі було передано 100 коптерів. Вартість одного дрона DJI Mavic 2 Zoom становить близько 33 тис. грн.

Нагадаємо, у березні 2019 року пройшли випробування ударних турецьких безпілотників Bayraktar TB2 (Байрактар), які поставлені на озброєння Збройних сил України.