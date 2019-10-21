Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російська електромагнітна рушниця REX 1. Фото: РБК

Росія переправила на Донбас небезпечну електромагнітну зброю — волонтери

21 жов 2019, 11:01
999

Електромагнітну зброю для збиття безпілотників російським бойовикам переправила Росія.

Loading...

Електромагнітні рушниці можуть придушувати сигнал навігації та зв’язку безпілотника. Дрон або змушений сідати, або притягується до особи, яка володіє цією рушницею. За останній місяць на передовій таким чином були втрачені чотири українських БПЛА. Про це фонд «Повернись живим» повідомив 21 жовтня на власній сторінці у Facebook.

За ці роки війна на Сході України стала більш технологічною і не обмежується лише залізними «подарунками» з боку терористів, — йдеться в повідомленні.

У фонді відзначили, що з часу російської агресії на Донбасі було передано 100 коптерів. Вартість одного дрона DJI Mavic 2 Zoom становить близько 33 тис. грн.

Нагадаємо, у березні 2019 року пройшли випробування ударних турецьких безпілотників Bayraktar TB2 (Байрактар), які поставлені на озброєння Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Розкрадання коштів «Укрзалізниці»: суд арештував майно екс-нардепа Іщенка

Антикорупційний суд наклав арешт на три квартири, які належать колишньому народному депутату Валерію Іщенку. Політик фігурує у справі щодо заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця»

Юридичні новини
13:26

Кодекс із процедур банкрутства введено в дію в Україні: основні новації

В Україні сьогодні введено в дію новий Кодекс із процедур банкрутства. Його норми сприятимуть дотриманню процедур щодо платоспроможності фізичних осіб, які опинилися у скрутній фінансовій ситуації

Новини України
13:17
Новини партнерів
Загрузка...