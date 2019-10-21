На Запоріжжі жінка з ножем накинулась на трьох своїх дітей та здійснила спробу самогубства

У Запоріжжі жінка з кухонним ножем накинулася на своїх дітей, фото: publicdomainpictures.net

https://racurs.ua/ua/n128346-na-zaporijji-jinka-z-nojem-nakynulas-na-troh-svoyih-ditey-ta-zdiysnyla-sprobu-samogubstva.html

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У Запоріжжі жінка, 1989 року народження, кухонним ножем завдала поранення трьом своїм дітям, після чого здійснила спробу самогубства, перерізавши собі передпліччя.

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Повідомлення про цей інцидент, який стався в одному з будинків на вулиці Ігоря Сікорського, надійшло до правоохоронців вчора ввечері, повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

Дітей, 2010, 2012 та 2016 років народження, терміново доставили до лікарні.

Зазначається, що дії жінки кваліфіковані як замах на вбивство. Її після надання необхідної медичної допомоги доставили в спеціалізований заклад.

Наразі обставини інциденту встановлюються. Відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, нещодавно в Ізраїлі 23-річну українку засудили до 17 років позбавлення волі за вбивство однорічної дитини. Момент вчинення злочину зафіксувала камера відеоспостереження.