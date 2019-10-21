В Запорожье женщина с ножом набросилась на трех своих детей и осуществила попытку самоубийства

В Запорожье женщина с кухонным ножом набросилась на своих детей, фото: publicdomainpictures.net

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В Запорожье женщина, 1989 года рождения, кухонным ножом нанесла ранения трем своим детям, после чего совершила попытку самоубийства, перерезав себе предплечье.

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Сообщение об этом инциденте, который произошел в одном из домов на улице Игоря Сикорского, поступило к правоохранителям вчера вечером, сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Детей, 2010, 2012 и 2016 рождения, срочно доставили в больницу.

Отмечается, что действия женщины квалифицированы как покушение на убийство. Ее после оказания необходимой медицинской помощи доставили в специализированное учреждение.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

Напомним, недавно в Израиле 23-летнюю украинку приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство годовалого ребенка. Момент совершения преступления зафиксировала камера видеонаблюдения.