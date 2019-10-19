Дело Гладковского прокомментировал Рябошапка, фото - "112 Украина"

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Ракурс

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка убежден, что решение Высшего антикоррупционного суда, который сегодня арестовал Олега Гладковского на два месяца, не позволит ему убежать и даст возможность провести все необходимые следственные действия с бывшим первым заместителем секретаря СНБО.

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Рябошапка считает, что даже в случае внесения залога за Гладковского (10,6 млн грн) досудебное расследование будет иметь возможность проводить следственные действия.

В видео, которое Рябошапка обнародовал в Фейсбук Генпрокуратуры 19 октября, руководитель этого ведомства напомнил об обязательствах, которые суд сегодня наложил на Гладковского и его адвокатов.

ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в более чем 10 млн грн и установил законность задержания Гладковского детективами НАБУ.

Рябошапка напомнил, что если Гладковський выйдет из СИЗО после уплаты залога, то ему нельзя покидать Киевскую область, он должен носить специальный электронный браслет, сдать загранпаспорта, а также не контактировать со свидетелями по делу.

«Ракурс» сообщал, что арест экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского сегодня раскритиковал его адвокат, который считает, что следствие раньше очень медленно работало с его подзащитным, а активизировалось под предлогом бурных политических событий в стране осенью этого года.