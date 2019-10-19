Справу Гладковського прокоментував Рябошапка, фото — "112 Україна"

https://racurs.ua/ua/n128311-gladkovskyy-ne-vteche-ryaboshapka-prokomentuvav-aresht-gladkovskogo-video.html

Ракурс

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка переконаний, що рішення Вищого антикорупційного суду, який сьогодні арештував Олега Гладковського на два місяці, не дозволить йому втекти і уможливить проведення усіх необхідних слідчих дій з колишнім першим заступником секретаря РНБО.

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Рябошапка вважає, що навіть у випадку внесення застави за Гладковського (10,6 млн грн) досудове розслідування матиме можливість проводити слідчі дії.

У відео, яке Рябошапка оприлюднив у Фейсбук Генпрокуратури 19 жовтня, керівник цього відомства нагадав про зобов’язання, які суд сьогодні наклав на Гладковського і його адвокатів.

ВАКС обрав запобіжний захід у виді утримання під вартою на два місяці з альтернативою застави в понад 10 млн грн і встановив законність затримання Гладковського детективами НАБУ.

Рябошапка нагадав, що якщо Гладковський вийде із СІЗО після сплати застави, то йому не можна залишати меж Київської області, він мусить носити спеціальний електронний браслет, здати закордонні паспорти, а також не контактувати зі свідками у справі.

«Ракурс» повідомляв, що арешт екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського сьогодні розкритикував його адвокат, який вважає, що слідство раніше дуже повільно працювало з його підзахисним, а активізувалося під приводом бурхливих політичних подій в країні восени цього року.