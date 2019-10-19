Україна та ПАРЄ: Київ створив клуб опонентів Росії, фото — Фейсбук І.Геращенко

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Віце-прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба заявив, що Україна створила своєрідний клуб опонентів Росії у ПАРЄ. Формат країн-членів ПАРЄ «Балтія плюс», який виник у вересні, може стати на його думку, елементом стратегії поведінки Києва після повернення в асамблею Росії.

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Кулеба в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів, що у Ризі відбулася зустріч, на якій і створили формат «Балтія плюс»: три балтійські країни та Україна з Грузією. Саме ці країни влітку виступили проти повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи. У «Балтія плюс» країни домовилися координувати свої кроки в ПАРЄ надалі.

Цей формат, який може розширюватися, надсилає чіткий сигнал усім тим, хто був переконаний, що повернення Росії минеться без будь-яких наслідків. Розвиток цього формату буде одним із пріоритетів України в Раді Європи, — заявив Кулеба.

Водночас він не захотів відповідати на питання про ймовірність поїздки делегації Києва на наступну сесію ПАРЄ. Кулеба заявив, що «Україна здатна захищати свої інтереси, не прогинаючись під тиском партнерів».

Віце-прем'єр з євроінтеграції повідомив, що відсутність української делегації на жовтневій сесії ПАРЄ справила сильне враження на опонентів України. За його словами, керівництво асамблеї навіть маніпулювало правилами і позбавило повноважень стару делегацію Києва, хоча вони були чинними до кінця року.

Нинішнє керівництво ПАРЄ довело організацію до стану, коли за асамблею стає соромно, — повідомив Кулеба.

Нагадаємо, що у червні Парламентська асамблея Ради Європи змінила процедуру застосування санкцій, і Росія повернулася до повноцінної роботи в ПАРЄ. У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ залишили зал засідань. Україна також офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ.

Російська делегація не брала участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після обмеження повноважень її делегації.