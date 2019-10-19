Украина и ПАСЕ: Киев создал клуб оппонентов России, фото — Фейсбук И.Геращенко

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Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина создала своеобразный клуб оппонентов России в ПАСЕ. Формат стран-членов ПАСЕ «Балтия плюс», который возник в сентябре, может стать по его мнению, элементом стратегии поведения Киева относительно возвращения в ассамблею России.

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Кулеба в интервью «Радио Свобода» рассказал, что в Риге состоялась встреча, на которой и создали формат «Балтия плюс»: три балтийские страны и Украина с Грузией. Именно эти страны летом выступили против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. В «Балтия плюс» страны договорились координировать свои шаги в ПАСЕ дальнейшем.

Этот формат, который может расширяться, направляет четкий сигнал всем тем, кто был убежден, что возвращение России пройдет без каких-либо последствий. Развитие этого формата будет одним из приоритетов Украины в Совете Европы, — заявил Кулеба.

В то же время он не захотел отвечать на вопрос о вероятности поездки делегации Киева на следующую сессию ПАСЕ. Кулеба заявил, что «Украина способна защищать свои интересы, не прогибаясь под давлением партнеров».

Вице-премьер по евроинтеграции сообщил, что отсутствие украинской делегации на октябрьской сессии ПАСЕ произвело сильное впечатление на оппонентов Украины. По его словам, руководство ассамблеи даже манипулировало правилами и лишило полномочий старую делегацию Киева, хотя они действовали до конца года.

Нынешнее руководство ПАСЕ довело организацию до состояния, когда за ассамблею становится стыдно, — сообщил Кулеба.

Напомним, что в июне Парламентская ассамблея Совета Европы изменила процедуру применения санкций, и Россия вернулась к полноценной работе в ПАСЕ. В ответ на это делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ покинули зал заседаний. Украина также официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ.

Российская делегация не принимала участия в сессиях ассамблеи с января 2015 года.