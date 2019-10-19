Курьезы спорта: в Мексике футболисты устроили забастовку на поле из-за долгов по зарплате, скриншот видео

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Ракурс

В Мексике футболисты прекратили игру из-за долгов по зарплате. Пока игроки «Веракрус» стояли на газоне, им успели забить дважды.

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Акция протеста состоялась в начале игры чемпионата Мексики «Веракрус» — «Тигрес». Когда раздался стартовый свисток арбитра, игроки «Веракрус» не сдвинулись с места. Некоторое время соперник не понимал, что происходит на поле, а затем дважды забил в ворота хозяев, которые не оказывали сопротивления. Сначала отличился парагваец Варгас, затем гол на свой счет забил экс-нападающий сборной Франции Жиньяк.

Протест длился четыре минуты, а затем игра возобновилась. Футболисты мексиканского клуба «Веракрус» устроили акцию протеста, поскольку зарплату некоторым игрокам команды не платят уже около полугода.

Капитан «Тигрес» Гидо Писарро заявил, что его команда знала об акции и согласилась ее поддержать, но речь шла только о первой минуте матча. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу гостевой команды.

«Ракурс» сообщал, что за расизм во время футбольных матчей Международная федерация футбола хочет наказывать пожизненным запретом на посещение стадионов. В организации считают, что это даст эффект в борьбе с искоренением расизма.