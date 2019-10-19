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Ракурс
Курйози спорту: у Мексиці футболісти влаштували страйк на полі через зарплатні борги, скріншот відео

У Мексиці футболісти влаштували страйк на полі через зарплатні борги, їм встигли забити двічі (ВІДЕО)

19 жов 2019, 20:16
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У Мексиці футболісти припинили гру через зарплатні борги. Доки гравці «Веракрус» стояли на газоні, їм встигли забити двічі.

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Акція протесту відбулася на початку гри чемпіонату Мексики «Веракрус» — «Тигрес». Коли пролунав стартовий свисток арбітра, гравці «Веракрус» не зрушили з місця. Якийсь час суперник не розумів, що коїться на полі, а потім двічі забив у ворота господарів, які не чинили опору. Спочатку відзначився парагваєць Едуардо Варгас, потім гол на свій рахунок забив екс-нападник збірної Франції Андре-П'єр Жиньяк.

Протест тривав чотири хвилини, а потім гра відновилася. Футболісти мексиканського клубу «Веракрус» влаштували акцію протесту, оскільки зарплату деяким гравцям команди не платять уже близько півроку.

Капітан «Тигрес» Гідо Пісарро заявив, що його команда знала про акцію і погодилася її підтримати, але мова йшла тільки про першу хвилині матчу. Матч закінчився з рахунком 3:1 на користь гостьової команди.

«Ракурс» повідомляв, що за расизм під час футбольних матчів Міжнародна федерація футболу хоче карати довічною забороною на відвідування стадіонів. В організації вважають, що це дасть ефект у боротьбі з викоріненням расизму.

Джерело: Ракурс


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