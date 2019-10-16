ФІФА може карати расистів довічною забороною відвідувати стадіони. Фото: Спорт-Експрес

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Ракурс

За расизм під час футбольних матчів Міжнародна федерація футболу (ФІФА) хоче карати довічною забороною на відвідування стадіонів. В організації вважають, що це дасть ефект у боротьбі з викоріненням расизму.

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Як йдеться в офіційно заяві ФІФА, нові правила покарань повинні прийняти всі організатори змагань. Після цього такі заборони можуть ввести на світовому рівні, сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

На такі заходи організація може піти після скандалу, який розгорівся під час матчу відбору Євро-2020 між Болгарією та Англією. Футбольні вболівальники на стадіоні в Софії дозволили собі расистську поведінку щодо темношкірих футболістів збірної Англії, через що матч двічі був припинений.

Після скандального матчу прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов закликав президента Болгарського футбольного союзу Борислава Михайлова скласти свої повноваження, що він і зробив.

Крім того, щодо болгарського футбольного союзу відкрили дисциплінарну справу через расизм.

Нагадаємо, що в квітні цього року генеральный секретар лівої іспанської партії «Подемос» Пабло Іглесіас в інтерв’ю виданню Marca назвав українського футболіста Романа Зозулю расистом і неонацистом.