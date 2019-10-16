ФИФА может наказывать расистов пожизненным запретом посещать стадионы. Фото: Спорт-Экспресс

https://racurs.ua/n128127-fifa-mojet-nakazyvat-rasistov-pojiznennym-zapretom-poseschat-stadiony.html

Ракурс

За расизм во время футбольных матчей Международная федерация футбола (ФИФА) хочет наказывать пожизненным запретом на посещение стадионов. В организации считают, что это даст эффект в борьбе с искоренением расизма.

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Как говорится в официально заявлении ФИФА, новые правила наказаний должны принять все организаторы соревнований. После этого такие запреты могут ввести на мировом уровне, сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

На такие меры организация может пойти после скандала, который разгорелся во время матча отбора Евро-2020 между Болгарией и Англией. Футбольные болельщики на стадионе в Софии позволили себе расистское поведение в отношении темнокожих футболистов сборной Англии, из-за чего матч дважды был приостановлен.

После скандального матча премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова сложить свои полномочия, что он и сделал.

Кроме того, в отношении Болгарского футбольного союза открыли дисциплинарное дело из-за расизма.

Напомним, что в апреле этого года генеральный секретарь левой испанской партии «Подемос» Пабло Иглесиас в интервью изданию Marca назвал украинского футболиста Романа Зозулю расистом и неонацистом.