Наслідки російського обстрілу Донеччини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n210709-na-donechchyni-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-29-budynkiv-poraneno-ludynu-foto.html

Ракурс

На Донеччині внаслідок російських обстрілів поранена людина, виникли численні пожежі.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі випадки: