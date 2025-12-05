Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Донеччини, фото: ДСНС
На Донеччині російський обстріл пошкодив 29 будинків, поранено людину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n210709-na-donechchyni-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-29-budynkiv-poraneno-ludynu-foto.htmlРакурс
На Донеччині внаслідок російських обстрілів поранена людина, виникли численні пожежі.
Про це сьогодні, 5 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зафіксовані такі випадки:
- у селі Мирне Слов’янської громади внаслідок авіаудару поранена одна людина, пошкоджені 29 приватних будинків і п’ять автомобілів. Виникли пожежі — горіли гараж, складська будівля та автівки. Рятувальники ліквідували одну пожежу, ще одну — локалізували, однак через загрозу повторних ворожих обстрілів гасіння довелося призупинити;
- у Краматорську через російський обстріл виникла пожежа на території непрацюючого підприємства, яку надзвичайники оперативно ліквідували;
- у Дружківці вогнеборці загасили два займання після російських ударів — горіли два легкові автомобілі та двоповерхова будівля.