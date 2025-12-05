Новини
Наслідки російського обстрілу Донеччини, фото: ДСНС

На Донеччині російський обстріл пошкодив 29 будинків, поранено людину (ФОТО)

5 гру 2025, 12:32
На Донеччині внаслідок російських обстрілів поранена людина, виникли численні пожежі.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі випадки:

  • у селі Мирне Слов’янської громади внаслідок авіаудару поранена одна людина, пошкоджені 29 приватних будинків і п’ять автомобілів. Виникли пожежі — горіли гараж, складська будівля та автівки. Рятувальники ліквідували одну пожежу, ще одну — локалізували, однак через загрозу повторних ворожих обстрілів гасіння довелося призупинити;
  • у Краматорську через російський обстріл виникла пожежа на території непрацюючого підприємства, яку надзвичайники оперативно ліквідували;
  • у Дружківці вогнеборці загасили два займання після російських ударів — горіли два легкові автомобілі та двоповерхова будівля.

Наслідки російського обстрілу Донеччини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


