Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині, фото: ДСНС
На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки загинув 12-річний хлопчик, ще троє людей постраждали.
Про це сьогодні, 5 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що ворогом були атаковані два райони області:
- у Васильківській громаді Синельниківського району росіяни поцілили безпілотником по житловому сектору. Загинув хлопчик 2013 року народження. Постраждали його батьки — жінка 1988 року народження та чоловік 1986 року народження. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений;
- у Покровській громаді Нікопольського району внаслідок ворожої атаки також постраждав чоловік, 1955 року народження — він зазнав мінно-вибухової травми.