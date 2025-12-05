Новини
Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Російський обстріл забрав життя 12-річного хлопчика на Дніпропетровщині (ФОТО)

5 гру 2025, 10:59
На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки загинув 12-річний хлопчик, ще троє людей постраждали.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що ворогом були атаковані два райони області:

  • у Васильківській громаді Синельниківського району росіяни поцілили безпілотником по житловому сектору. Загинув хлопчик 2013 року народження. Постраждали його батьки — жінка 1988 року народження та чоловік 1986 року народження. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений;
  • у Покровській громаді Нікопольського району внаслідок ворожої атаки також постраждав чоловік, 1955 року народження — він зазнав мінно-вибухової травми.

Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


