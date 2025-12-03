Наслідки російського удару по Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 грудня, вдарили безпілотниками по Тернівці Павлоградського району Дніпропетровської області.

В результаті загинули двоє людей. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, всі госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка — «важкі». Хлопець 18 років — у стані середньої тяжкості, — вказано в повідомленні.

Внаслідок російської атаки також:

виникла пожежа;

частково зруйнований приватний будинок, ще шість — пошкоджені;

понівечені гаражі та автівки. Один легковик знищений.

Також російські безпілотники атакували Васильківську громаду Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура.

Крім того, ворог бив FPV-дронам по Нікопольщині — влучив по Нікополю і Марганецькій громаді.

Сили ППО вночі збили над Дніпропетровщиною чотири безпілотники.