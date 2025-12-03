Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині, фото: ДСНС
Рашисти вночі вдарили безпілотниками по Дніпропетровщині — двоє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n210651-rashysty-vnochi-vdaryly-bezpilotnykamy-po-dnipropetrovschyni-dvoie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 грудня, вдарили безпілотниками по Тернівці Павлоградського району Дніпропетровської області.
В результаті загинули двоє людей. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.
Загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, всі госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка — «важкі». Хлопець 18 років — у стані середньої тяжкості, — вказано в повідомленні.
Внаслідок російської атаки також:
- виникла пожежа;
- частково зруйнований приватний будинок, ще шість — пошкоджені;
- понівечені гаражі та автівки. Один легковик знищений.
Також російські безпілотники атакували Васильківську громаду Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура.
Крім того, ворог бив FPV-дронам по Нікопольщині — влучив по Нікополю і Марганецькій громаді.
Сили ППО вночі збили над Дніпропетровщиною чотири безпілотники.