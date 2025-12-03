Новини
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Рашисти вночі вдарили безпілотниками по Дніпропетровщині — двоє загиблих (ФОТО)

3 гру 2025, 10:37
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 грудня, вдарили безпілотниками по Тернівці Павлоградського району Дніпропетровської області.

В результаті загинули двоє людей. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, всі госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка — «важкі». Хлопець 18 років — у стані середньої тяжкості, — вказано в повідомленні.

Внаслідок російської атаки також:

  • виникла пожежа;
  • частково зруйнований приватний будинок, ще шість — пошкоджені;
  • понівечені гаражі та автівки. Один легковик знищений.

Також російські безпілотники атакували Васильківську громаду Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура.

Крім того, ворог бив FPV-дронам по Нікопольщині — влучив по Нікополю і Марганецькій громаді.

Сили ППО вночі збили над Дніпропетровщиною чотири безпілотники.

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


