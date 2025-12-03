Новини
111 БПЛА атакували Україну в ніч на 3 грудня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

3 гру 2025, 09:47
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 грудня (з 18.00 2 грудня) атакували Україну загалом 111 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (понад 60 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

Станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях. На жаль, є жертви серед цивільного населення, — зазначили в Повітряних силах.

