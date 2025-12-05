Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине, фото: ГСЧС

На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки загинув 12-річний хлопчик, ще троє людей постраждали.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що ворогом були атаковані два райони області: