Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине, фото: ГСЧС

Российский обстрел унес жизнь 12-летнего мальчика на Днепропетровщине (ФОТО)

5 дек 2025, 10:59
На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки загинув 12-річний хлопчик, ще троє людей постраждали.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що ворогом були атаковані два райони області:

  • у Васильківській громаді Синельниківського району росіяни поцілили безпілотником по житловому сектору. Загинув хлопчик 2013 року народження. Постраждали його батьки — жінка 1988 року народження та чоловік 1986 року народження. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений;
  • у Покровській громаді Нікопольського району внаслідок ворожої атаки також постраждав чоловік, 1955 року народження — він зазнав мінно-вибухової травми.

Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


