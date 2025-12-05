Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n210703-137-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-5-dekabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 грудня (з 19.00 4 грудня) атакували Україну загалом 137 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 90 із них — «шахеди»).

Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також і Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни.

Зафіксовано влучання 57-ми ударних БпЛА на 13-ти локаціях.