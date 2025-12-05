Последствия российского обстрела Донбасса, фото: ГСЧС

На Донеччині внаслідок російських обстрілів поранена людина, виникли численні пожежі.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі випадки: