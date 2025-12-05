Новини
Ракурс
Знищення ворожих дронів, скріншот відео

Прикордонники зі стрілецької зброї знищили ворожі FPV-дрони на Курському напрямку (ВІДЕО)

5 гру 2025, 14:36
999

Держприкордонслужба сьогодні, 5 грудня, опублікувала відео знищення ворожих FPV-дронів бійцями бригади «Сталевий кордон» на Курському напрямку.

Також у відомстві зазначають, що за минулу добу бійці 5-го прикордонного загону на Сумщині знищили загалом 19 ворожих ударних безпілотників:

  • дві «гербери»;
  • одну «молнію»;
  • 16 FPV-дронів, з яких сім були керовані за допомогою оптоволокна.

Водночас бійці «Сталевого кордону» на Чернігівщині «мінусували» ще два «шахеди».

Джерело: Ракурс


