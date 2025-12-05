Знищення ворожих дронів, скріншот відео

Ракурс

Держприкордонслужба сьогодні, 5 грудня, опублікувала відео знищення ворожих FPV-дронів бійцями бригади «Сталевий кордон» на Курському напрямку.

Також у відомстві зазначають, що за минулу добу бійці 5-го прикордонного загону на Сумщині знищили загалом 19 ворожих ударних безпілотників:

дві «гербери»;

одну «молнію»;

16 FPV-дронів, з яких сім були керовані за допомогою оптоволокна.

Водночас бійці «Сталевого кордону» на Чернігівщині «мінусували» ще два «шахеди».