Уничтожение вражеских дронов, скриншот видео
Держприкордонслужба сьогодні, 5 грудня, опублікувала відео знищення ворожих FPV-дронів бійцями бригади «Сталевий кордон» на Курському напрямку.
Також у відомстві зазначають, що за минулу добу бійці 5-го прикордонного загону на Сумщині знищили загалом 19 ворожих ударних безпілотників:
- дві «гербери»;
- одну «молнію»;
- 16 FPV-дронів, з яких сім були керовані за допомогою оптоволокна.
Водночас бійці «Сталевого кордону» на Чернігівщині «мінусували» ще два «шахеди».