Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Олег Гладковський. Фото: DT.ua

За Гладковського внесли 10 млн грн застави

21 жов 2019, 11:28
999

За колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10 млн грн.

Loading...

Заставу внесла сім’я Гладковського. Наразі триває процес оформлення документів, а сам фігурант кримінального провадження перебуває в слідчому ізоляторі. Про це повідомлялося в ефірі каналу «112 Україна».

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд заарештував Олега Гладковського на 2 місяці з правом застави у 10 млн грн. Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірних даних (ч. 2 ст. 364 і ст. 366 Кримінального кодексу України). У відомстві заявили, що внаслідок дій Гладковського державі було завдано збитків на понад 10,6 млн грн. Окрім того, екс-чиновник не задекларував доходи дружини від здачі нерухомості в Києві у 2016−2018 роках у сумі 164,5 тис. дол.

Національне антикорупційне бюро 17 жовтня затримало при спробі виїзду з країни екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського. В бюро заявили, що колишній високопосадовець хотів покинути Україну.

У корпорації «Богдан» запевнили, що Гладковський не планував виїжджати з України, а повинен був вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 в Брюссель. Сам екс-посадовець заявив, що оголошує голодування в знак протесту свого затримання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Розкрадання коштів «Укрзалізниці»: суд арештував майно екс-нардепа Іщенка

Антикорупційний суд наклав арешт на три квартири, які належать колишньому народному депутату Валерію Іщенку. Політик фігурує у справі щодо заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця»

Юридичні новини
13:26

Кодекс із процедур банкрутства введено в дію в Україні: основні новації

В Україні сьогодні введено в дію новий Кодекс із процедур банкрутства. Його норми сприятимуть дотриманню процедур щодо платоспроможності фізичних осіб, які опинилися у скрутній фінансовій ситуації

Новини України
13:17
Новини партнерів
Загрузка...