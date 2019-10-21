Олег Гладковський. Фото: DT.ua

https://racurs.ua/ua/n128349-za-olega-gladkovskogo-vnesly-zastavu.html

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За колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10 млн грн.

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Заставу внесла сім’я Гладковського. Наразі триває процес оформлення документів, а сам фігурант кримінального провадження перебуває в слідчому ізоляторі. Про це повідомлялося в ефірі каналу «112 Україна».

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд заарештував Олега Гладковського на 2 місяці з правом застави у 10 млн грн. Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірних даних (ч. 2 ст. 364 і ст. 366 Кримінального кодексу України). У відомстві заявили, що внаслідок дій Гладковського державі було завдано збитків на понад 10,6 млн грн. Окрім того, екс-чиновник не задекларував доходи дружини від здачі нерухомості в Києві у 2016−2018 роках у сумі 164,5 тис. дол.

Національне антикорупційне бюро 17 жовтня затримало при спробі виїзду з країни екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського. В бюро заявили, що колишній високопосадовець хотів покинути Україну.

У корпорації «Богдан» запевнили, що Гладковський не планував виїжджати з України, а повинен був вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 в Брюссель. Сам екс-посадовець заявив, що оголошує голодування в знак протесту свого затримання.