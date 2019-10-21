Олег Гладковський, фото: «Україна молода»

https://racurs.ua/ua/n128369-gladkovskogo-vypustyly-z-pid-varty.html

Ракурс

Олега Глаковського, колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), випустили з Лук’янівського СІЗО Києва, де він перебував під вартою.

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Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

Зазначається, що за словами адвоката Гладковського, його підзахисний продовжить оголошене раніше голодування. Також повідомляється, що на Гладковського наділи електронний браслет.

За інформацією Telegram-каналу Ukrainiannewsinside, сам Гладковський зі ЗМІ не спілкувався і поїхав у невідомому напрямку. Також повідомляється, що він наразі не здав свій паспорт.

Гладковського Вищий антикорупційний суд 19 жовтня заарештував на два місяці з правом внесення застави на суму 10 млн грн. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірних даних.

Затримали Гладковського 17 жовтня співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ). У відомстві тоді стверджували, що затриманий намагався виїхати з країни.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що родичі Гладковського внесли необхідну суму застави.