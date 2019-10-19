В России пассажирский самолет запросил экстренную посадку из-за информации о минировании. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n128293-v-rossii-passajirskiy-samolet-zaprosil-ekstrennuu-posadku-iz-za-informacii-o-minirovanii.html

Ракурс

В российском Красноярске компании «Нордавиа» запросил экстренную посадку после того, как в экстренные службы кто-то сообщил о взрывчатке, которая якобы находится на его борту.

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Самолет летел из Улан-Удэ в Москву и на его борту находились около 150 человек. Воздушное судно долго время совершало круги над Красноярском, вырабатывая топливо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимные источники.

После того, как самолет взлетел и набрал высоту, экстренные службы получили анонимное сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве. Они немедленно связались с экипажем, и командир принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту — в Красноярске, — сообщил собеседник.

По обновленным данным, самолет совершил успешную посадку. Также сообщается, что человек, который сообщил о минировании, уже задержан.

Напомним, что 31 июля проблемный российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 снова совершил экстренную посадку из-за неисправности.